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The Athletic назвал одно из величайших разочарований современности, связанное с Овечкиным

The Athletic назвал одно из величайших разочарований современности, связанное с Овечкиным
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Журналист The Athletic Шон Макиндо объяснил, почему поставил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина только на второе место в списке лучших игроков за всю историю НХЛ из числа тех, кто доходил до отметки в 50 голов за сезон.

«Он ещё не побил величайший вечный рекорд Гретцки, но, вероятно, Ови добьётся этого. В рамках нашего рейтинга он уже стоит наравне с Уэйном, ибо смог повторить отметку Гретцки, которую, некогда казалось, никто не превзойдёт, — в девять сезонов с 50+ голами в прошлом сезоне. И Овечкин уже обошёл бы его, если бы не коронавирусные ограничения в 2020 году.

Ему придётся набрать темп, чтобы добраться до этой отметки в нынешнем чемпионате, но вы бы поставили против Алекса? Я до сих пор чувствую, что одним из величайших разочарований современности стало то, что Овечкин завершил сезон-2017/2018 с 49 голами. Я ожидал, что он откажется покинуть лёд, пока не забросит ещё одну шайбу. Овечкин был создан в лаборатории, чтобы забивать 50 голов каждый год, и я не против поставить его выше нескольких моих хоккейных героев в этом конкретном списке», — приводит слова Макиндо The Athletic.

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