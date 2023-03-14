Якупов оценил моральное состояние игроков «Авангарда» перед вторым раундом плей-офф КХЛ
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов оценил моральное состояние команды перед вторым раундом плей-офф КХЛ.
«Эмоции хорошие, положительные. Конечно, есть напряжённость у каждого из нас. Но чувствуется, что с каждой игры мы добавляли в понимании, насколько важно хорошо, строго играть. Видно по ребятам, как люди стараются, в плей-офф вытаскивают свои качества, о которых они сами не знали. В плей-офф больше на команду, от этого ещё больший заряд и в раздевалке, и на льду, и вне льда. Всё идёт ровно, хорошо, без всплесков и больших волн. Самое главное, чтобы была стабильность. Только первый раунд прошёл, рано что-то загадывать. Как я вижу ситуация, она меня вполне устраивает», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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