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Североамериканский журналист оценил шансы «Вашингтона» и «Питтсбурга» выйти в плей-офф

Североамериканский журналист оценил шансы «Вашингтона» и «Питтсбурга» выйти в плей-офф
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Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти поделился мыслями о том, смогут ли «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» выйти в плей-офф.

«Пингвинз» находятся в гораздо более выгодной позиции, занимая место первого уайлд-кард на Востоке, опережая на два очка «Нью-Йорк Айлендерс» и на пять баллов — «Флориду Пантерз», но их впереди ждёт работёнка из 16 матчей регулярного чемпионата, чтобы выйти в плей-офф 17-й сезон подряд.

«Вашингтону» предстоит более крутой подъём, чтобы пройти в плей-офф девятый сезон подряд после обмена пяти игроков с истекающими контрактами перед дедлайном НХЛ. «Кэпиталз» отстают от «Айлендерс» на пять очков, осталось 15 матчей, а команде также необходимо обойти «Флориду», — приводит слова Гулитти официальный сайт НХЛ.

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