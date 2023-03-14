Кожевников: Алексей Жамнов — хороший тренер и великий игрок. Большой плюс для «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил назначение Алексея Жамнова главным тренером «Спартака».

«Не удивило такое назначение. Просто знаю, что раньше были разговоры. Тогда отказывался, а сейчас согласился. Это большой плюс для «Спартака»: пришёл тренер с опытом. Он хороший тренер и великий игрок. Для «Спартака» это очень хорошая новость», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сейчас Жамнов является действующим главным тренером сборной России по хоккею, а также советником председателя наблюдательного совета «Спартака» и руководителем проекта «Академия «Спартак».

По данным «Чемпионата», Алексей Жамнов заключил соглашение с красно-белыми на два сезона.