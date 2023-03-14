«Странно, что Гретцки ниже кого-то, да?» The Athletic объяснил, почему Уэйн ниже Овечкина

Журналист The Athletic Шон Макиндо объяснил, почему поставил великого Уэйна Гретцки лишь на четвёртое место в рейтинге лучших игроков за всю историю НХЛ из числа тех, кто доходил до отметки в 50 голов за сезон. Канадская легенда оказалась ниже Майка Босси (третье место), Александра Овечкина (второе) и Мориса Ришара (первое). Компанию ему в категории «Клуб 50 в 50» составили Бретт Халл, Марио Лемье и Босси.
«Возможно, нет более желанной цели, чем забить 50 голов в первых 50 матчах своей команды. Мы в настоящей элите.
Странно, что Лемье и Гретцки расположились ниже кого-то, верно? Есть такое ощущение. Девять сезонов Гретцки с 50 шайбами являются рекордом, а Лемье, вероятно, до сих пор забивал бы по 50 голов, если бы не завершил карьеру. Но оба этих парня могли всё, а это значит, что 50 голов — или даже голеадорство в целом — не первое, что приходит на ум, когда думаешь о них. В то же время Халл и Босси были чистыми снайперами, парнями, которые вызывали удивление, когда их точный бросок по воротам не завершался голом», — приводит слова Макиндо The Athletic.
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