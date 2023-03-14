Рукопожатие Сергея Фёдорова и Андрея Разина после решающего матча серии

В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы.

После окончания серии, победу в которой одержали армейцы (4-3), главные тренеры команд Сергей Фёдоров и Андрей Разин пожали друг другу руки, поблагодарив за проведённые игры.

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Таким образом, ЦСКА в борьбе за финал Запада сыграет с ярославским «Локомотивом». Матчи начнутся в Москве и пройдут 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта. Во втором полуфинале Запада СКА встретится с нижегородским «Торпедо», который был сильнее московского «Динамо». Встречи начнутся в Санкт-Петербурге и пройдут 16, 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26, 28 марта.