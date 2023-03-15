Результаты игрового дня плей-офф КХЛ 14 марта

14 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены две встречи, в которых были сыграны седьмые матчи.
В Екатеринбурге закончился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости. Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с «Авангардом».
В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы. Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счётом 4-3. В следующем раунде Кубка Гагарина москвичи сыграют с ярославским «Локомотивом».
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