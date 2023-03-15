Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты игрового дня плей-офф КХЛ 14 марта

Результаты игрового дня плей-офф КХЛ 14 марта
Аудио-версия:
Комментарии

14 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены две встречи, в которых были сыграны седьмые матчи.

В Екатеринбурге закончился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости. Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с «Авангардом».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Майе, Яковлев) – 05:40 (5x4)   1:1 Эберт (Белоусов) – 22:48 (5x5)   2:1 Широков (Да Коста) – 31:03 (5x4)   3:1 Макеев (Белоусов, Голышев) – 41:31 (5x4)   3:2 Зернов (Кошелев, Дронов) – 53:29 (5x4)   3:3 Яковлев (Лайпсик) – 55:28 (5x5)   3:4 Голдобин (Лайпсик) – 68:38 (5x5)

В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы. Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счётом 4-3. В следующем раунде Кубка Гагарина москвичи сыграют с ярославским «Локомотивом».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
14 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Денисов, Гераськин) – 13:02 (5x5)   0:2 Петунин (Абросимов) – 16:38 (5x4)   1:2 Плотников (Григоренко, Нестеров) – 18:25 (5x4)   2:2 Каменев (Провольнев, Окулов) – 34:15 (5x5)   3:2 Провольнев (Слепышев, Карнаухов) – 45:42 (5x5)   4:2 Соркин (Мамин, Григоренко) – 46:09 (5x5)   4:3 Суворов (Иванцов) – 54:55 (5x5)   5:3 Каменев (Сергеев, Нестеров) – 59:47 (en)
Новость по теме
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина — 2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023