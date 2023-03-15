В Москве завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 5:3 одержали армейцы.
Свою вторую шайбу армейцы забросили на 15-й минуте второго периода в тот момент, когда игрок «Северстали» Егор Морозов лежал на льду после борьбы с игроком ЦСКА. Отметим, что после гола форвард гостей ушёл в раздевалку с помощью партнёров.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: всё ли в порядке со вторым голом ЦСКА в седьмом матче серии с «Северсталью»?
Напомним, ЦСКА одержал победу в серии плей-офф-2023 со счётом 4-3. В следующем раунде Кубка Гагарина москвичи сыграют с ярославским «Локомотивом». Матчи начнутся в Москве и пройдут 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
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