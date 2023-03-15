Шестёркин отобрал клюшку у игрока «Вашингтона» и бросил её в Панарина. Видео

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 4:2 в пользу хозяев льда.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин забрал клюшку у игрока «Вашингтона» Алексея Протаса и бросил её в своего одноклубника Артемия Панарина.

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Во второй голевой атаке «Рейнджерс» в матче поучаствовали сразу два россиянина — голкипер команды Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин, асисстировавшие Мике Зибанеджеду. Мика оформил дубль, причём в первой заброшенной им шайбе также поучаствовал российский хоккеист — ему ассистировал Владимир Тарасенко.