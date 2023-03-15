Кожевников: Воробьёв выиграл серию плей-офф как раз на опыте, как и принято в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от победы «Металлурга» в серии с «Автомобилистом».
«Это была очень зрелищная серия. Буквально за 10 секунд до гола в ворота «Автомобилиста» было попадание в перекладину ворот «Металлурга». Случай всё решает. Но туда не залетело, а в обратку сразу попало. Это хоккей, мы проходили через много таких голов в своё время. Это именно опыт, он здесь играет ключевую роль. «Металлург» выиграл три овертайма в серии, какое тут может быть везение? Это же не один раз такое случилось. Легионерам бы прибавить, конечно. Вот они мне не понравились.
Илья Воробьёв выиграл именно на опыте, как и принято в КХЛ. С удовольствием посмотрим серию с «Металлурга» с «Авангардом», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевом.
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