Главный тренер «Вегаса» — об игре Дорофеева: он мне понравился ещё в тренировочном лагере

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди оценил игру Павла Дорофеева. В матче с «Филадельфией» (5:3) россиянин забросил свою вторую шайбу в текущем сезоне.

«Он мне понравился ещё в тренировочном лагере. Но наши основные игроки на этих позициях были здоровы. Он хорошо поработал над своей игрой. Вы можете видеть это сейчас, это окупилось.

Он силён в обращении с шайбой и может участвовать в позиционных атаках, а не только при атаках с ходу. Это то, что нам нужно», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, Дорофеев забросил свою первую шайбу в НХЛ визором в матче с «Сент-Луисом». Всего в текущем сезоне НХЛ на счету россиянина две заброшенные шайбы и одна результативная передача.