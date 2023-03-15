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Главный тренер «Вегаса» — об игре Дорофеева: он мне понравился ещё в тренировочном лагере

Главный тренер «Вегаса» — об игре Дорофеева: он мне понравился ещё в тренировочном лагере
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди оценил игру Павла Дорофеева. В матче с «Филадельфией» (5:3) россиянин забросил свою вторую шайбу в текущем сезоне.

«Он мне понравился ещё в тренировочном лагере. Но наши основные игроки на этих позициях были здоровы. Он хорошо поработал над своей игрой. Вы можете видеть это сейчас, это окупилось.

Он силён в обращении с шайбой и может участвовать в позиционных атаках, а не только при атаках с ходу. Это то, что нам нужно», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

Напомним, Дорофеев забросил свою первую шайбу в НХЛ визором в матче с «Сент-Луисом». Всего в текущем сезоне НХЛ на счету россиянина две заброшенные шайбы и одна результативная передача.

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