Защитник «Металлурга»: очередная серия с «Авангардом» — будет интересное противостояние

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков подвёл итоги серии с «Автомобилистом» (4-3 в пользу магнитогорского клуба) и поделился ожиданиями от следующего соперника — омского «Авангарда».

«Выходили на третий период с мыслью сделать всё возможное – лезть на ворота, бросать со всех позиций. Всё это в итоге дало результат! Эдди Паскуале как всегда был превосходен, и в случае с буллитом, и в основное время, и в овертайме.

Серия, как и прогнозировалось, оказалась тяжёлой. У «Автомобилиста» много мастеровитых ребят, которые решали моменты в основном в большинстве. В равных составах мы выглядели лучше.

Впереди третья подряд серия с «Авангардом»? Очередная серия с этим же соперником. Говорить особо нечего… Будет интересное противостояние!» — цитирует Маклюкова Metaratings.ru.

В полуфинале Восточной конференции КХЛ магнитогорский клуб встретится с омским «Авангардом». Серия начнётся в Омске 17 марта.