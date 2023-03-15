Черкас: серия между СКА и «Торпедо» будет украшением плей-офф. Это дуэль атакующих стилей

Бывший голкипер СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР сезона-1986/1987 Сергей Черкас поделился ожиданиями от серии полуфинала Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и «Торпедо».

«Можно поздравить Игоря Ларионова с отличным сезоном, с хорошей командой. Мы говорили, что его работа будет оцениваться по результатам плей-офф. Так вот — он показал, что его команда на верном пути, качественная, добротная. Они прошли в первом раунде московское «Динамо». Хотя мне показалось, что у игроков из Нижнего Новгорода было в два раза больше желания выиграть, чем у игроков «Динамо». Но это проблемы «Динамо». Соперник у СКА интересный, хороший.

Какой хоккей увидим в серии? Совершенно непохожий на тот, что был в серии СКА и минского «Динамо». Там было много борьбы, даже чересчур грязной игры. Здесь будет техничный, открытый хоккей, много красивых комбинаций. Я думаю, для болельщиков это большой праздник. Серия украсит плей-офф.

Дуэль атакующих стилей? Можно и так сказать. СКА играет в атакующий хоккей, «Торпедо» играет в комбинационный, атакующий хоккей. Вряд ли мы увидим какой-то прагматизм, как, например, «Локомотив» играет. Там очень закрытый хоккей — но у всех разные системы. Самое главное-то — результат. Нас ждёт яркий хоккей. Хочется посмотреть, что Ларионов сможет противопоставить штабу Ротенберга, потому что СКА сейчас — мощная команда, сдержать её не так легко», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Первый матч серии пройдёт завтра, 16 марта, в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск.