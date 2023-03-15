Крикунов прокомментировал назначение Жамнова главным тренером «Спартака»

Бывший наставник сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака».

«Почему бы не поработать в «Спартаке»? Он, наверное, всё изучил, прежде чем соглашаться возглавить московский клуб. Все его ребята, НХЛовцы, пошли тоже работать тренерами. И он решил идти по тому же пути. Жамнов решил поработать тренером именно в клубе, в сборной мы его уже видели. Поэтому всё нормально! Пускай пробует. Это ведь непростой хлеб», — цитирует Крикунова Betonmobile.

Напомним, по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ красно-белые не вышли в плей-офф, завершив регулярку на девятой позиции на Западе. «Спартак» записал на свой счёт 64 очка в 68 встречах, на четыре очка отстав от минского «Динамо», закончившего чемпионат на восьмой строчке.