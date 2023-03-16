Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Бреттом Халлом по голам за сезон для игрока 37+ лет

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:4 Б). Для 37-летнего форварда этот гол стал 37-м в нынешнем сезоне.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин показал четвёртый результат по количеству шайб, заброшенных в рамках одного сезона игроком в возрасте 37+ лет. По этому показателю россиян сравнялся с легендарным Бреттом Халлом (37 в сезоне-2002/2003). Больше Овечкина забивали только Горди Хоу (39 в сезоне-1967/1968, 44 в сезоне-1968/1969) и Джонни Буцик (40 в сезоне-1972/1973).

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч закончился в серии буллитов со счётом 5:4 (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.