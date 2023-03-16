Защитник «Ак Барса» Лямкин забил первый гол в плей-офф в своём 49-й матче

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин забил первый гол в плей-офф в своём 49-й матче в розыгрышах Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
27-летний игрок обороны забросил шайбу в матче с «Адмиралом» в третьем периоде при игре в большинстве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Самые продолжительные серии без голов в плей-офф у действующих игроков КХЛ:
1. Дмитрий Юдин – 54 матча (с учётом сегодняшнего);
2. Егор Рыков – 52;
3. Алексей Маклюков – 39;
4. Александр Дергачёв – 37;
5. Виктор Сведберг – 33.
Напомним, в Казани завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу казанцев.
- 16 марта 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:16
-
23:12
-
23:07
-
23:03
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:50
-
22:33
-
22:28
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
22:14
-
22:08
-
21:59
-
21:47
-
21:37
-
21:10
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:34
-
20:18
-
20:11
-
19:47
-
19:26
-
19:00
-
18:50
-
18:39
-
18:33
-
18:15