Защитник «Ак Барса» Лямкин забил первый гол в плей-офф в своём 49-й матче

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин забил первый гол в плей-офф в своём 49-й матче в розыгрышах Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

27-летний игрок обороны забросил шайбу в матче с «Адмиралом» в третьем периоде при игре в большинстве.

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Самые продолжительные серии без голов в плей-офф у действующих игроков КХЛ:

1. Дмитрий Юдин – 54 матча (с учётом сегодняшнего);

2. Егор Рыков – 52;

3. Алексей Маклюков – 39;

4. Александр Дергачёв – 37;

5. Виктор Сведберг – 33.

Напомним, в Казани завершился первый матч второго раунда Кубка Гагарина — 2023. «Ак Барс» играл на своём льду с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 1-0 в пользу казанцев.