А. Белов: Омск заново учится болеть, сейчас фантастическая энергетика идёт от арены

Защитник «Авангарда» Антон Белов рассказал о том, что со временем поддержка на новой домашней арене омского клуба стала мощнее. «Авангард» переехал в новую арену в октябре 2022 года. С 2018-го по 2022-й годы омский клуб выступал в подмосковной Балашихе и в первый раз в истории выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2020/2021.

«Да, видите, какая сумасшедшая поддержка весь сезон. В последних матчах даже больше 12 тысяч зрителей объявляют. Конечно, когда дома играешь, то увереннее себя чувствуешь, всё знаешь, да и если дело до решающего седьмого матча дойдёт, то он тоже будет здесь. Часто задают вопросы, слышим ли мы, что кричат с трибун во время игры. Но на льду ты можешь слышать что-то лишь в первые 30 секунд, если не меньше. А так: у нас есть площадка и наша скамейка, где мы обсуждаем ход игры с партнёрами и тренерским штабом. Для нас трибуны – это непосредственная составляющая атмосферы матча, и я отдельно на трибуны вообще никогда не отвлекаюсь.

Но очень заметно, как Омск после долгого отсутствия команды в городе, возвращается и заново учится болеть. Вот в начале сезона, хоть и ходило по 11 тысяч, но чувствовалась некая настороженность, осторожность людей, было не так громко. Сейчас же просто фантастическая энергетика идёт от арены. За этим становлением очень интересно наблюдать.

В какой хоккей надо играть «Авангарду» во втором раунде? Думаю, что мы не будем отступать от прежних схем, только минимальные изменения с ориентировкой на соперника. Я помню время, когда уволили Ростислава Чаду, при котором команда шла в первой тройке на Востоке, под предлогом того, что в оборонительный и скучный хоккей «Авангард» никогда не играл и играть не будет. Так что «Авангард» — это исторически атакующая команда, и сейчас мы будем стараться радовать болельщиков заброшенными шайбами, не забывая, разумеется, о результате», — цитирует Белова официальный сайт КХЛ.

Сегодня, 17 марта, в Омске «Авангард» проведёт первый матч серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции с «Металлургом». Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.