Лидер «Флориды» М. Ткачук повторил уникальный клубный рекорд Павла Буре 23-летней давности

Лидер и нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук забросил шайбу и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Американец суммарно набрал четыре балла.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Ткачук записал на свой счёт 3+ очка в третьей встрече подряд. Благодаря этому нападающий повторил рекорд «Флориды» по количеству матчей подряд с 3+ результативными баллами. Ранее это уникальное достижение принадлежало лишь Павлу Буре. Российский форвард набирал 3+ очка в трёх матчах чуть больше 23 лет назад — в период с 17 по 20 декабря 1999 года.
Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 9:5 (7:3, 2:1, 0:1).
- 17 марта 2023
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