Овечкин по сыгранным матчам в НХЛ превзошёл результат бывшего тренера «Вашингтона» Оутса

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл матч с «Сент-Луисом» (2:5), который стал для него 1338-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин занимает 56 место среди всех хоккеистов в истории лиги.

Примечательно, что Овечкин обошёл по сыгранным матчам бывшего главного тренера «Вашингтона» Адама Оутса, который провёл в лиге 1337 матчей и набрал 1420 (341+1079) очков. На счету Овечкина за карьеру в НХЛ 1475 (817+658) очков. Оутс тренировал столичный клуб с 2012 по 2014 годы.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки. Овечкин отметился результативной передачей и закончил матч с худшим показателем полезности в сезоне «-4».