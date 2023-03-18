Тамбиев: игрок «Адмирала» выступил в роли артиста? Давайте по существу вопросы

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Востока с «Ак Барсом» (1:2, 0-2) и удаление Николая Чебыкина в концовке встречи.

«Сегодня хоккеист «Адмирала» выступил в роли артиста? Давайте по существу вопросы. Я своё мнение не меняю. И по сегодняшнему матчу у меня такое же мнение. Тема судейства в «Адмирале» закрыта. Мне вопросы по судейству не задавайте», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 18 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).