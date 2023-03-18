Тамбиев: игрок «Адмирала» выступил в роли артиста? Давайте по существу вопросы
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Востока с «Ак Барсом» (1:2, 0-2) и удаление Николая Чебыкина в концовке встречи.
«Сегодня хоккеист «Адмирала» выступил в роли артиста? Давайте по существу вопросы. Я своё мнение не меняю. И по сегодняшнему матчу у меня такое же мнение. Тема судейства в «Адмирале» закрыта. Мне вопросы по судейству не задавайте», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, сегодня, 18 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Новость по теме«Ак Барс» сломил сопротивление «Адмирала», победный гол забил Шипачёв. Счёт в серии — 2-0
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