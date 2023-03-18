А. Юдин — о серии с «Торпедо»: СКА выигрывает за счёт более системного хоккея

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин поделился впечатлениями от первых матчей серии петербургских армейцев с «Торпедо».

«Оба матча в «Ледовом» завершились закономерными победами СКА. Да, торпедовцы много атакуют, стараются создавать остроту, но, если посмотреть основные показатели — время в чужой зоне, броски, — у армейцев всё равно есть преимущество. Показательно, как во втором матче петербуржцы реагировали на пропущенные голы — стоило «Торпедо» выйти вперёд или сравнять счёт — они очень быстро получали ответку. СКА играет гораздо более системно и за счёт этого побеждает.

Плюс армейцы нащупали слабое звено в обороне соперника — быстро возвращаться назад торпедовцы не готовы. Гусев, Хуснутдинов, Глотов, Хайруллин и другие просто разрывали скоростными контратаками и по делу забили свои голы. А в третьем периоде образцово отоборонялись и могли забить ещё», — сказал Юдин «Чемпионату».

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