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Результаты матчей плей-офф КХЛ 18 марта, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 18 марта, турнирная сетка
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18 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены первые две встречи второго раунда плей-офф.

Турнирная таблица плей-офф КХЛ

В Санкт-Петербурге СКА и «Торпедо» устроили настоящую перестрелку, забросив девять шайб на двоих за 40 минут игрового времени. Пять голов забили хозяева, гости смогли отличиться лишь четыре раза. В третьем периоде команды не отличились. Таким образом, СКА одержал вторую победу подряд и повёл в серии со счётом 2-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
18 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Белевич (Сизов) – 02:38 (4x5)   1:1 Глотов (Хайруллин, Жафяров) – 06:12 (5x5)   2:1 Воробьёв (Зыков, Волков) – 14:40 (5x5)   2:2 Михеев (Федотов, Воронин) – 26:05 (5x5)   3:2 Галимов (Прохоркин) – 26:52 (5x5)   4:2 Камалов (Хайруллин, Глотов) – 31:23 (4x4)   4:3 Белевич (Конюшков, Виноградов) – 34:30 (5x5)   5:3 Гусев (Камалов, Яшкин) – 35:35 (5x5)   5:4 Коваленко (Кручинин) – 39:27 (5x4)

В параллельном матче, прошедшем в Казани, «Ак Барс» принимал «Адмирал». Дальневосточная команда смогла забить курьёзный гол усилиями Антона Берлёва, однако на это казанцы ответили шайбами Ильи Сафонова и Вадима Шипачёва. «Ак Барс» повёл в серии со счётом 2-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
18 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Берлёв – 14:03 (5x5)   1:1 Сафонов (Воронков, Петров) – 27:35 (5x5)   2:1 Шипачёв (Кагарлицкий) – 53:47 (5x5)
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