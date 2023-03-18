Результаты матчей плей-офф КХЛ 18 марта, турнирная сетка

18 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены первые две встречи второго раунда плей-офф.

В Санкт-Петербурге СКА и «Торпедо» устроили настоящую перестрелку, забросив девять шайб на двоих за 40 минут игрового времени. Пять голов забили хозяева, гости смогли отличиться лишь четыре раза. В третьем периоде команды не отличились. Таким образом, СКА одержал вторую победу подряд и повёл в серии со счётом 2-0.

В параллельном матче, прошедшем в Казани, «Ак Барс» принимал «Адмирал». Дальневосточная команда смогла забить курьёзный гол усилиями Антона Берлёва, однако на это казанцы ответили шайбами Ильи Сафонова и Вадима Шипачёва. «Ак Барс» повёл в серии со счётом 2-0.