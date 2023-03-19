Расписание матчей плей-офф КХЛ 19 марта
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Сегодня, 19 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 14:00 мск в Омске начнётся первый матч, в котором «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Команды проведут вторую встречу серии. В первой сильнее оказались хоккеисты омской команды. «Авангард» сломил сопротивление магнитогорского клуба в овертайме благодаря голу Арсения Грицюка. Счёт в серии — 1-0 в пользу омичей.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
19 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
В 17:00 мск в Москве стартует вторая встреча серии между ЦСКА и «Локомотивом». В первом матче победу одержали армейцы. Команды не могли забить до 46-й минуты, в итоге ЦСКА всухую победил — 2:0. Счёт в серии — 1-0.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
19 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Новость по темеЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в первом матче полуфинала Запада и вышел вперёд в серии
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