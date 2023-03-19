Голкипер «Миннесоты» Флёри пропустил от Овечкина 26-й гол за четыре разные команды

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

На шестой минуте второго периода отставание гостей сократил капитан «столичных» Александр Овечкин. Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри пропустил от 37-летнего россиянина 26-й гол. Овечкин обновил личный рекорд по голам Флёри.

38-летний вратарь пропускал от Александра за четыре разных клуба: «Питтсбург Пингвинз», «Вегас Голден Найтс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесоту Уайлд», сообщает журналист Мэтт Вейрих в своём «твиттере».

Для Овечкина эта шайба стала 38-й в текущем сезоне и 12-й в большинстве.