Голкипер «Миннесоты» Флёри пропустил от Овечкина 26-й гол за четыре разные команды
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.
На шестой минуте второго периода отставание гостей сократил капитан «столичных» Александр Овечкин. Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри пропустил от 37-летнего россиянина 26-й гол. Овечкин обновил личный рекорд по голам Флёри.
38-летний вратарь пропускал от Александра за четыре разных клуба: «Питтсбург Пингвинз», «Вегас Голден Найтс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесоту Уайлд», сообщает журналист Мэтт Вейрих в своём «твиттере».
Для Овечкина эта шайба стала 38-й в текущем сезоне и 12-й в большинстве.
Новость по темеОвечкин забил 38-й гол в текущем сезоне и 12-й — в большинстве
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