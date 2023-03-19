Овечкин набирает очки в гостевых матчах с «Миннесотой» уже 17-й год

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (идёт второй период, счёт 3:1 в пользу «дикарей»). Для 37-летнего нападающего эта шайба стала 38-й в нынешнем сезоне.

Как отмечает пресс-служба «столичных» в «Твиттере», Овечкин забил 18-й гол в 21-м матче с «дикарями». Всего это очко стало 34-м (18+16), набранным во встречах с «Уайлд». Кроме того, россиянин продлил свою результативную серию в гостевых матчах с «Миннесотой». Овечкин набирает очки в каждой встрече в Миннесоте уже 17-й год. Эта серия началась 12 октября 2006 года. За этот период капитан «столичных» набрал 23 (14+9) балла в 12 матчах в Миннесоте.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев льда.