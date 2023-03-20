Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по количеству матчей с 2+ голами в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (3:5).

Как отмечает пресс-служба НХЛ, российский капитан «столичных» провёл 167-й матч в регулярках с 2+ голами. По этому показателю Овечкин занимает единоличное второе место в истории НХЛ, опережая Бретта Халла уже на девять таких встреч (у легендарного форварда 158 матчей с 2+ шайбами). Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки, который лидирует по этому показателю, до 22. Великий канадец записал на свой счёт 189 матчей с 2+ голами.

Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.