Овечкин ответил на вопрос о своей феноменальной серии в гостевых матчах с «Миннесотой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своей феноменальной результативности в гостевых матчах с «Миннесотой Уайлд». Вчера, 19 марта, россиянин набрал 3 (2+1) очка во встрече с «дикарями» и продлил свою серию с баллами в матчах в Миннесоте. Форвард уже 17-й год набирает очки в гостевых матчах с «Уайлд».
«Почему такая результативность? Здесь отличная атмосфера. Отличное место для игры в хоккей», — приводит слова Овечкина журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева. Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 12 матчах в Миннесоте. Эта серия началась 12 октября 2006 года.
- 20 марта 2023
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