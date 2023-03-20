Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков прокомментировал свой шат-аут в матче с «Ак Барсом»

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков прокомментировал победу в третьем матче серии полуфинала Востока с «Ак Барсом». Вратарь оформил шат-аут.

«Играл, как всегда играю. Стараюсь не задумываться ни о счёте, ни о каких-то отдельных моментах. Просто играю и стараюсь быть готовым к каждому моменту, и, в принципе, всё. Мы очень сильно благодарны каждому болельщику, каждому фанату, кто приезжает в аэропорт. Это тоже очень приятно. Мы это очень ценим, пусть даже иногда по нам этого не скажешь, потому что мы очень усталые бываем после перелёта (улыбается). Но всё равно мы это очень ценим, очень любим. Это придаёт невероятно сильные эмоции, помогает находить силы, когда их уже практически нет. Мы уже по сезону показывали, что можем всех обыграть. Поэтому просто готовимся к каждому матчу и показываем свой максимум», — сказал Серебряков после матча.