Никита Щитов назвал игрока-открытие розыгрыша Кубка Гагарина

Бывший защитник «Салавата Юлаева» и хоккейный эксперт Никита Щитов поделился мнением о поражении «Ак Барса» в третьей встрече полуфинальной серии Восточной конференции с «Адмиралом». Казанцы уступили в овертайме с минимальным счётом — 0:1. Специалист также назвал главное открытие розыгрыша Кубка Гагарина.
«Несмотря на то что счёт 1:0, игра смотрелась и держала в напряжении. У «Ак Барса» было много моментов для взятия ворот, но оборона «Адмирала» играла героически — 22 заблокированных броска и, конечно, великолепная игра в воротах Никиты Серебрякова. Вратарь дальневосточной команды — открытие Кубка Гагарина. Честь и хвала игрокам, главному тренеру Леониду Тамбиеву. Терпели почти весь матч, но в третьем периоде начали перехватывать инициативу, а в овертайме открылось второе дыхание, и смогли добыть важную домашнюю победу», — приводит слова Щитова Legalbet.
Отметим, что «Адмирал» сократил отставание в серии — 1-2. Четвёртая встреча состоится через два дня, 22 марта. Матч также пройдёт во Владивостоке.
- 20 марта 2023
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