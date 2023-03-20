«У меня этого навыка нет». Игрок «Миннесоты» рассказал, что хотел бы перенять у Капризова

Канадский нападающий «Миннесоты Уайлд» Сэм Стил ответил на вопрос, какие навыки хотел бы перенять у российского форварда Кирилла Капризова.

«То, как он управляет своими бёдрами и режет углы — у меня этого навыка нет. Он так хорошо умеет делать это. Обычно такое расположение ног называют «на 10 часов и два часа». У него трудно отобрать шайбу», — приводит слова канадского нападающего The Athletic.

Отметим, что Капризов и Стил — ровесники. Обоим хоккеистам по 25 лет. Канадский форвард в нынешнем сезоне принял участие в 59 матчах, в которых забросил восемь шайб и сделал 17 результативных передач, суммарно набрав 25 очков. Капризов набрал практически в три раза больше баллов — 74. Россиянин в 65 встречах забил 39 голов и отдал 35 ассистов.