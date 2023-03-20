«У меня этого навыка нет». Игрок «Миннесоты» рассказал, что хотел бы перенять у Капризова
Поделиться
Канадский нападающий «Миннесоты Уайлд» Сэм Стил ответил на вопрос, какие навыки хотел бы перенять у российского форварда Кирилла Капризова.
«То, как он управляет своими бёдрами и режет углы — у меня этого навыка нет. Он так хорошо умеет делать это. Обычно такое расположение ног называют «на 10 часов и два часа». У него трудно отобрать шайбу», — приводит слова канадского нападающего The Athletic.
Отметим, что Капризов и Стил — ровесники. Обоим хоккеистам по 25 лет. Канадский форвард в нынешнем сезоне принял участие в 59 матчах, в которых забросил восемь шайб и сделал 17 результативных передач, суммарно набрав 25 очков. Капризов набрал практически в три раза больше баллов — 74. Россиянин в 65 встречах забил 39 голов и отдал 35 ассистов.
Комментарии
- 20 марта 2023
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:38
-
22:33
-
22:28
-
22:09
-
21:53
-
21:42
-
21:19
-
20:55
-
20:27
-
20:07
-
19:40
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
18:34
-
18:31
-
18:18
-
18:14
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:39
-
17:23
-
16:58
-
16:30
-
16:21
Партнерский контент