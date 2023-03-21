Макдэвид обновил рекорд НХЛ в XXI веке по длине домашней серии с 2+ очками

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 2 (0+2) очка в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Нападающий продлил свою результативную серию на родном льду до 10 матчей, в которых записывал на свой счёт не менее двух баллов.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид показал четвёртый результат в НХЛ начиная с 1982 года. Нападающий сравнялся с Александром Могильным (сезон-1992/1993), Уэйном Гретцки (сезон-1989/1990) и Дарси Рота (сезон-1982/1983). Лишь два хоккеиста показали более длинную результативную серию в домашних матчах за последний 41 год — Марио Лемье (11 встреч в сезоне-1992/1993) и Гретцки (12 матчей в сезоне-1987/1988 и 15 встреч в сезоне-1985/1986).
Результат Макдэвида является рекордным в XXI веке.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу со счётом 5:4 после овертайма.
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