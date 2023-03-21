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«Салават» продлил контракт с лучшим защитником-снайпером команды в сезоне Науменковым

«Салават» продлил контракт с лучшим защитником-снайпером команды в сезоне Науменковым
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«Салават Юлаев» продлил соглашение с 30-летним защитником Михаилом Науменковым.

Отмечается, что с хоккеистом заключили новое соглашение сроком на два сезона — до 30 апреля 2025 года.

«Михаил Науменков остаётся с нами», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале уфимцев.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Науменков стал лучшим защитником «Салавата» по количеству голов, забросив восемь шайб. Кроме того, хоккеист стал вторым ассистентом и бомбардиром уфимской команды среди игроков своего амплуа, уступив лишь Шакиру Мухамадуллину в каждом из показателей. Науменков сыграл 65 матчей в регулярке, отдал 16 результативных передач и набрал 24 очка. В плей-офф на его счету шесть встреч и 4 (1+3) балла.

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