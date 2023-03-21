Стала известна зарплата игрока «СЮ» Науменкова. Она лишь на 10 млн ниже, чем у Хмелевски

Стала известна заработная плата защитника «Салавата Юлаева» Михаила Науменкова по новому соглашению, сообщает «Спорт-экспресс».
Отмечается, что 30-летний хоккеист будет получать 60 млн рублей в год. Защитник заключил двухлетний контракт с уфимской командой.
Примечательно, что заработная плата Науменкова лишь на 10 млн рублей ниже, чем у американского лидера «Салавата» Александра Хмелевски. Нападающий стал лучшим снайпером юлаевцев в прошедшем чемпионате и после завершения сезона для команды продлил контракт на один год.
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Науменков стал лучшим защитником «Салавата» по количеству голов, забросив восемь шайб. Кроме того, хоккеист стал вторым ассистентом и бомбардиром уфимской команды среди игроков своего амплуа, уступив лишь Шакиру Мухамадуллину в каждом из показателей. Науменков сыграл 65 матчей в регулярке, отдал 16 результативных передач и набрал 24 очка.
- 21 марта 2023
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