Рукопожатие Ротенберга и Ларионова после завершения серии СКА — «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Торпедо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 5:3 одержали гости.

После окончания серии плей-офф, в которой победу одержал СКА со счётом 4-0, главные тренеры команд Роман Ротенберг и Игорь Ларионов пожали руки, поблагодарив друг друга за игру.

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Напомним, в первом матче серии Кубка Гагарина победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА, во второй встрече также были сильнее армейцы — 5:4. В третьем матче серии сильнее оказался клуб из Санкт-Петербурга со счётом 4:0.

СКА в 10-й раз вышел в финал Западной конференции. На этой стадии армейцы сыграют с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».

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