Совладелец «Аризоны» Барроуэй был арестован за попытку удушения жены

Совладелец клуба НХЛ «Аризона Койотс» Эндрю Барроуэй был арестован за домашнее насилие, сообщает Sportsnet.

Сообщается, что Барроуэй обвиняется в нападении и попытке удушения своей жены во время ссоры с супругой в одном из отелей горнолыжного курорта города Аспена, штат Колорадо. На время расследования ему запрещено контактировать с женой, за исключением случаев, когда это касается их детей, а также установлен запрет на употребление алкоголя.

НХЛ сообщила об отстранении Барроуэйя на неопределённый срок до завершения расследования. Барроуэй стал основным владельцем «Койотс» в 2014 году, но позднее продал контрольный пакет акций. На данный момент он имеет около 5% акций клуба.

На текущий момент «Аризона» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ.