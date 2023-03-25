Совладелец «Аризоны» Барроуэй был арестован за попытку удушения жены

Совладелец клуба НХЛ «Аризона Койотс» Эндрю Барроуэй был арестован за домашнее насилие, сообщает Sportsnet.
Сообщается, что Барроуэй обвиняется в нападении и попытке удушения своей жены во время ссоры с супругой в одном из отелей горнолыжного курорта города Аспена, штат Колорадо. На время расследования ему запрещено контактировать с женой, за исключением случаев, когда это касается их детей, а также установлен запрет на употребление алкоголя.
НХЛ сообщила об отстранении Барроуэйя на неопределённый срок до завершения расследования. Барроуэй стал основным владельцем «Койотс» в 2014 году, но позднее продал контрольный пакет акций. На данный момент он имеет около 5% акций клуба.
На текущий момент «Аризона» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ.
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