Никитин ответил на вопрос, извинилась ли перед ним команда за поражение в день рождения

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался после победы в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с ЦСКА (1:0, 2-3).
«Правда ли, что ни разу моя команда не побеждала в мой день рождения? Мне так кто-то из ваших коллег сказал. Сам я никогда не зацикливался на этом, но в ближайшем прошлом не помню, чтобы выигрывал, а только проигрывал. Но я не обращаю на это внимания, я человек несуеверный, потому без разницы.
Извинилась ли команда за поражение в прошлом матче? Прежде всего, ничего непоправимого не произошло. И потом, я не загадывал желания выиграть в день рождения, поэтому мы говорили уже о следующем матче», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Отметим, что главный тренер «Локомотива» отпраздновал 50-летие 23 марта. В этот день ярославцы потерпели поражение — 1:3.
- 25 марта 2023
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