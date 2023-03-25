Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин ответил на вопрос, извинилась ли перед ним команда за поражение в день рождения

Никитин ответил на вопрос, извинилась ли перед ним команда за поражение в день рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался после победы в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с ЦСКА (1:0, 2-3).

«Правда ли, что ни разу моя команда не побеждала в мой день рождения? Мне так кто-то из ваших коллег сказал. Сам я никогда не зацикливался на этом, но в ближайшем прошлом не помню, чтобы выигрывал, а только проигрывал. Но я не обращаю на это внимания, я человек несуеверный, потому без разницы.

Извинилась ли команда за поражение в прошлом матче? Прежде всего, ничего непоправимого не произошло. И потом, я не загадывал желания выиграть в день рождения, поэтому мы говорили уже о следующем матче», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что главный тренер «Локомотива» отпраздновал 50-летие 23 марта. В этот день ярославцы потерпели поражение — 1:3.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии — 2-3
Материалы по теме
Видео
В пятом матче серии ЦСКА — «Локомотив» случилась массовая драка с участием вратаря
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023