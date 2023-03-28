Вчера, 27 марта, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялась шестая встреча полуфинальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Местный «Локомотив» сыграл с московским ЦСКА и одержал победу — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Благодаря этому железнодорожники сравняли счёт в серии — 3-3, отыгравшись с 1-3.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет седьмой матч в серии ЦСКА — »Локомотив»?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Отметим, что с учётом прошлого сезона ЦСКА все последние четыре серии свёл к седьмому матчу. Предыдущие три оказались успешными для армейцев. «Локомотив» в предыдущий раз проводил седьмую встречу серии в сезоне-2020/2021 и тогда проиграл ЦСКА (3-4). За всю историю в КХЛ ярославцы всего пять раз доводили серию плей-офф до седьмого матча — дважды победили и трижды проиграли.
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