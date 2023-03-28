Андрей Разин объяснил, в чём заключается его система игры, и сравнил её с моделью Хартли

Бывший главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о том, какой системы игры придерживается. Кроме того, он сравнил свою модель игры с моделью Боба Хартли — экс-наставника «Авангарда».

«Мнение, что я приверженец системы во всём, не совсем верное. В зоне атаки, например, даю игрокам свободу действий, приветствую импровизацию. Если сравнивать меня с тем же Бобом Хартли, который разбирает игру вплоть до мелочей: сюда ходи, сюда не ходи, а тут «снег башка попадёт» — то у меня совершенно другой подход. Да, у меня есть определённые схемы в своей зоне при обороне, при выходе из своей зоны, при обороне в средней зоне, при прохождении средней зоны, но при этом у меня нет рельсов, по которым должны ехать хоккеисты. Для импровизации много возможностей, я не загоняю игроков в рамки, или если шаг вправо или шаг влево, то последует расстрел. Во время серии с ЦСКА кто-то из хоккеистов соперника в интервью не зря отмечал, что «Северсталь» не играет в закрытый хоккей, она и сама играет, и сопернику даёт», — приводит слова Разина BetOn Mobile.ru.

Напомним, в марте специалист объявил об уходе из «Северстали». Разин рассказал об этом решении после вылета в первом раунде от ЦСКА (3-4). За карьеру в КХЛ специалист успел поработать главным тренером в «Автомобилисте», «Югре», «Адмирале» и «Северстали».