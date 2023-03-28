The Hockey Writers: когда Шестёркин на пике формы, он является одним из лучших в НХЛ

Североамериканский портал The Hockey Writers оценил игру голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в преддверии плей-офф.

«По ходу текущей регулярки «Нью-Йорк Рейнджерс» ждали, когда Шестёркин вернётся в доминирующую форму, к которой все привыкли. Планка для его игры настолько высока, что даже игра выше среднего была понижением по сравнению с историческим прошлым сезоном.

Его игра достигла критической отметки 25 февраля, когда он пропустил пять голов от «Вашингтон Кэпиталз». Но с тех пор переключатель щёлкнул, и Шестёркин вернулся к форме «победителя Везины», которую он демонстрировал весь прошлый сезон.

Когда Шестёркин на пике формы, он, несомненно, является одним из лучших вратарей лиги, если не лучшим. Что более важно, он делает «Рейнджерс» ещё более опасной командой, исправляя ошибки в обороне, которые преследовали «синих» на протяжении большей части сезона.

Время в плей-офф всегда разное, но, если вы фанат «Рейнджерс», вам должно понравиться то, что вы видите от Шестёркина на этом этапе сезона», — сказано в статье.