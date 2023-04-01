В матче с «Лос-Анджелесом» капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в меньшинстве и помог своей команде одержать победу со счётом 2:0. Для Макдэвида этот гол стал 61-м в текущем сезоне НХЛ.
Рекорд XXI века по голам за одну регулярку НХЛ принадлежит российскому снайперу «Вашингтона» Александру Овечкину, который забросил 65 шайб в сезоне-2007/2008. Сейчас «Эдмонтон» провёл 76 матчей, и в распоряжении Макдэвида есть ещё шесть встреч для погони за результатом россиянина.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли Макдэвид превзойти достижение Овечкина по голам в одной регулярке НХЛ?»
Всего в текущем сезоне на счету Макдэвида 144 (61+83) очка в 76 проведённых матчах за «Эдмонтон». Овечкин в нынешнем сезоне набрал 72 (42+30) очка в 70 встречах.
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