Коннор Макдэвид стал первой звездой месяца во второй раз подряд

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан первой звездой марта, сообщает пресс-служба НХЛ.

За весь месяц канадский форвард принял участие в 15 матчах, в которых забросил 11 шайб, отдал 18 результативных передач и суммарно набрал 29 очков. Макдэвид побил ряд рекордов и отметился разными статистическими достижениями, а также добрался до отметки в 60 голов. Капитан «Эдмонтона» в второй раз подряд признан первой звездой месяца и третий в сезоне (первый был в октябре).

Второй звездой стал одноклубник Макдэвида — Леон Драйзайтль. Немецкий нападающий сыграл 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 17 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 28 баллов. Драйзайтль, как и Макдэвид, в марте достиг отметки в 300 шайб в НХЛ.

Третьей звездой месяца признали форварда «Аризоны Койотс» Клейтона Келлера. Нападающий набрал 24 (12+12) очка в 16 матчах.