Спортивный директор ЦСКА: нам известны сильные и слабые стороны СКА, они вызывают уважение

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов поделился ожиданиями от серии плей-офф финала Западной конференции КХЛ с СКА и заявил, что московские армейцы хорошо изучили соперника. Эти команды в пятые раз подряд встретятся между собой в плей-офф.

«Да, команда провела две семиматчевые серии. Атмосфера в нашей раздевалке помогает парням прийти в себя, плюс победы всегда добавляют хорошего настроения. Надеюсь, эмоции, которые мы получили после таких трудовых побед, дадут дополнительные силы и мотивацию, чтобы достойно продолжить путь.

Команда СКА вызывает уважение — это один из лидеров нашего чемпионата. Безусловно, в современном хоккее анализ игры соперника занимает важное место, и за шесть встреч наш тренерский штаб изучил соперника. Нам известны их сильные и слабые стороны, и надеюсь, что мы сможем применить это знание на практике», — цитирует Денисова ТАСС.

Первый матч серии пройдёт сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.