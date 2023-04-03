Дубакин: когда сообщили об аренде в «Амур», первые дни не понимал куда еду

Нападающий «Амура» Сергей Дубакин рассказал о переходе на правах аренды из «Сибири» в хабаровский клуб и об улучшении своей игры на Дальнем Востоке.
«Как появился вариант с арендой в Хабаровск? Он был неожиданным. Мне просто позвонили и сказали: «Ты едешь в Хабаровск». Я задал всего один вопрос: «А я буду там играть?» Мне ответили утвердительно. Долго не думая, собрал вещи и полетел.
Как аргументировали это решение? Сказали, что я еду набираться игрового опыта и практики. Пообщался и с руководством, и с тренерами. Все пожелали удачи и отправили меня в «Амур».
Какие мысли лезли в голову в тот момент? Сначала мысли были вообще непонятными. Когда только сообщили об аренде, то в первые два-три дня даже не понимал куда еду. Незнакомый город, в команде всего пара-тройка знакомых. Но когда прилетел в Хабаровск, то никаких проблем не было — довольно легко влился в коллектив, адаптировался в бытовом плане. Меня очень хорошо встретили в «Амуре».
В «Амуре» гораздо лучше стал чувствовать свой бросок, в том числе и бросок из-под защитника. Банально больше стал стрелять по воротам из любых позиций. Когда стало залетать, то уже больше полагался на него и просто стал бросать-бросать-бросать», — цитирует Дубакина сайт КХЛ.
22-летний нападающий провёл за «Амур» 57 матчей, в которых набрал 29 (14+15) очков при показателе полезности «+11».
- 3 апреля 2023
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