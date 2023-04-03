«Ак Барс» поменял Билялова на Мифтахова на третий период матча с «Авангардом»

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает омский «Авангард». К середине третьего периода счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третий период в ворота казанской команды вышел Амир Мифтахов. Голкипер заменил Тимура Билялова. За два периода вратарь пропустил три шайбы. По его воротам было нанесено суммарно 22 броска — 12 в первом периоде и 10 — во втором. Билялов отразил 19 из них.

На момент написания новости Мифтахов совершил четыре сейва. До этого 22-летний голкипер ещё не выходил в матчах нынешнего плей-офф.