«Ак Барс» поменял Билялова на Мифтахова на третий период матча с «Авангардом»
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает омский «Авангард». К середине третьего периода счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На третий период в ворота казанской команды вышел Амир Мифтахов. Голкипер заменил Тимура Билялова. За два периода вратарь пропустил три шайбы. По его воротам было нанесено суммарно 22 броска — 12 в первом периоде и 10 — во втором. Билялов отразил 19 из них.
На момент написания новости Мифтахов совершил четыре сейва. До этого 22-летний голкипер ещё не выходил в матчах нынешнего плей-офф.
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