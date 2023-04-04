Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский нападающий «Вегаса» Дорофеев вошёл в число трёх звёзд игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» Дорофеев вошёл в число трёх звёзд игрового дня в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев стал третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

22-летний форвард забросил две шайбы в ворота «Миннесоты Уайлд», одна из которых пришлась на последнюю минуту третьего периода и помогла «золотым рыцарям» перевести встречу в овертайм. Кроме того, Дорофеев реализовал свою попытку в серии буллитов, а «Вегас» в итоге одержал победу — 4:3.

Второй звездой дня признали нападающего «Сиэтл Кракен» Джареда Макканна, забившего два гола в ворота «Аризоны Койотс». Его команда в итоге одержала разгромную победу — 8:1.

Первой звездой дня стал лидер «Даллас Старз» Джейсон Робертсон, набравший четыре (1+3) результативных балла во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (5:1).

Материалы по теме
Нападающий «Вегаса»: Дорофеев в огне, рядом с ним можно получить ожоги второй степени
Материалы по теме
«Пора осознать, что Дорофеев — лучший игрок в истории». НХЛ в экстазе от молодого русского
«Пора осознать, что Дорофеев — лучший игрок в истории». НХЛ в экстазе от молодого русского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023