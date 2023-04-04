Российский нападающий «Вегаса» Дорофеев вошёл в число трёх звёзд игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев стал третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

22-летний форвард забросил две шайбы в ворота «Миннесоты Уайлд», одна из которых пришлась на последнюю минуту третьего периода и помогла «золотым рыцарям» перевести встречу в овертайм. Кроме того, Дорофеев реализовал свою попытку в серии буллитов, а «Вегас» в итоге одержал победу — 4:3.

Второй звездой дня признали нападающего «Сиэтл Кракен» Джареда Макканна, забившего два гола в ворота «Аризоны Койотс». Его команда в итоге одержала разгромную победу — 8:1.

Первой звездой дня стал лидер «Даллас Старз» Джейсон Робертсон, набравший четыре (1+3) результативных балла во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (5:1).