Экс-защитник «Динамо» одобрил решение Федерации хоккея Словакии не вызывать игроков из КХЛ

Бывший словацкий защитник московского «Динамо» Доминик Граняк отреагировал на решение местной федерации хоккея не приглашать игроков из КХЛ в сборную на чемпионат мира.

«Это бесконечная тема, но я понимаю почему. Это правильное решение, но рассуждения федерации хоккея немного неуклюжи. Это результат давления. Это не было чётким заявлением или понятным жестом.

Но я не вижу эту ситуацию в чёрно-белом цвете. Я знаю, что ребята играют в России за зарплаты значительно больше, но не стоит забывать и о спортивной составляющей, потому что КХЛ — действительно хороший турнир. Уверен, что никто из них напрямую не поддерживает происходящее, но их присутствие в КХЛ легитимизирует это, потому что КХЛ является одним из инструментов пропаганды.

Я знаю словацких ребят из КХЛ, их качества очевидны, и они были бы полезны [для сборной]. Предполагаю, что они сами понимают сложившуюся ситуацию и готовы взять на себя ответственность за своё свободное решение. В то же время, однако, я сомневаюсь, что все их критики настолько принципиальны, как они того требуют от хоккеистов», — приводит слова Граняка Sport.cz.

Отметим, что словацкий защитник выступал за московское «Динамо» с 2010 по 2014 год и выиграл два Кубка Гагарина (сезоны-2011/2012 и 2012/2013).