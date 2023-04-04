Жамнов выразил соболезнования в связи со смертью отца Мичкова

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов принёс соболезнования в связи со смертью отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.

«В первую очередь это трагедия для Мичкова. Для сына, который потерял отца. Отец его воспитывал, вложил в него всю душу. Это большая потеря для Матвея. Выражаю соболезнования», — приводит слова Жамнова RT.

Сегодня, 4 апреля, появилась информация о том, что Андрей Мичков пропал без вести. Позже тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус.

Напомним, права на Матвея Мичкова принадлежат СКА. Нападающий в ходе нынешнего сезона отправился в аренду в «Сочи». За южный клуб 18-летний форвард успел отыграть 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мичков забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.