«Не вижу равноценного обмена». Спортивный директор «Адмирала» — о продлении Серебрякова

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал о переговорах с голкипером Никитой Серебряковым о продлении контракта с дальневосточниками.

«Вопрос по Серебрякову был очень давно. Я Никите ещё перед сезоном сказал: «Сыграешь хорошо — получишь достойный контракт». Считаю, что мы дали хороший контракт Никите. И одним из условий Тамбиева было, что нужно подписать Серебрякова. Поэтому работа велась целенаправленно. Но не всё так просто и гладко было.

Серебрякова не стали менять, потому что заточены на следующий сезон? Сто процентов. Сразу объявил, что никаких обменов. Я просто не вижу сейчас равноценного обмена. Моя цель была договориться, чтобы он не выходил на квалификационное предложение. Понимал, что даже та сумма, которую клубы могут заплатить за него, неинтересна. Сумма большая была. Но получим мы эти деньги, а потом провалимся в сезоне. На такое был не готов», — цитирует Аверкина Allhockey.

Серебряков провёл в регулярном сезоне 50 матчей, в которых одержал 20 побед. Процент отражённых бросков составил 94,4%. Коэффициент надёжности вратаря — 1,79. В плей-офф 27-летний вратарь одержал победу в 6 из 12 матчей с 94,5% отражённых бросков. Коэффициент надёжности голкипера — 1,95.