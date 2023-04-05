Защитник ЦСКА Макаров: мы не уступаем СКА в силовом давлении

Защитник ЦСКА Николай Макаров подвёл итоги первых двух матчей финала Западной конференции КХЛ между его командой и питерским СКА.
По итогам двух встреч счёт в серии ничейный — 1-1.
«Чего не хватило для победы во втором матче? Получился хороший выезд, одну игру забрали у них дома. Хороший соперник, матчи равные до первой ошибки. Немного не хватило в реализации, но всё будет в порядке.
Как играется при силовом давлении СКА? Хорошая и силовая команда у них, но, думаю, мы не уступаем в этом компоненте. Своих в обиду тоже никогда не дадим.
За счёт чего ЦСКА удаётся сохранять хорошее физическое состояние? После прошлой серии немного отдохнули, подготовились. Уже в игровом ритме легко вошли в эту серию. С этим проблем не было», — сказал Макаров в интервью пресс-службе клуба.
Третий матч серии пройдёт завтра, 6 апреля, в Москве.
- 5 апреля 2023
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