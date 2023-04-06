Кори Перри и Винсент Трочек устроили яркую драку в матче «Рейнджерс» – «Тампа»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.

В одном из эпизодов игры хоккеисты разных команд устроили яркую драку. Отношения между собой выясняли американский нападающий Винсент Трочек и канадский форвард Кори Перри.

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Всего в этой игре, которая не имела особого турнирной значения, произошло четыре драки.

На седьмой минуте счёт голам открыл Крис Крайдер. Ему ассистировал российский нападающий Владимир Тарасенко. Через минуту удаоил преимущество Каапо Какко. А ещё через три минуты забил и Тайлер Мотт. Спустя 20 секунд одну шайбу отыграл Алекс Киллорн после передач российского нападающего Никиты Кучерова и его соотечественника и защитника по ампула Михаила Сергачёва.

На 28-й минуте сократил отставание до минимума Брэндон Хагель. Но убе спустя 15 секунд за хозяев забил второй свой гол Мотт. На 32-й минуте Хагель отметился дублем.

Крис Крайдер забил на 52-й минуте. А итоговый счёт на табло установил российский нападающий Артемий Панарин на 54-й минуте.